KULCZYK STORY. Ta historia wywołała spekulacje. Miliarder miał być martwy, a odnaleziono go na zamku we Francji! [FOTO]

Pod koniec 2018 roku policja aresztowała ukraińskiego miliardera, który od 2015 roku ukrywał się, ale wiódł luksusowe życie na zamku we francuskiej Burgundii. Wcześniej bogacz upozorował własną śmierć. Ta historia sprawiła, że temat śmierci Jana Kulczyka znów wróciła do debaty.

Nazwano go „Królem na Zamku”. Europol aresztował ukraińskiego miliardera, który miał od 3 lat nie żyć. Jak się okazało sfingował swą śmierć i żył w otoczeniu luksusu na zamku Chateau de la Rochepot we francuskiej Burgundii. Władze ukraińskie oskarżały go o korupcję na wielką skalę, fałszerstwa i pranie brudnych pieniędzy. Udało mu się jednak uniknąć sprawiedliwości po upozorowaniu własnej śmierci.

W czasie akcji policja zabezpieczyła w poczet ewentualnych kar biżuterię i samą posiadłość, która została kupiona na podstawione nazwisko za blisko 4 miliony euro. W jej skład wchodzi m.in winnica Côte d’Or, która wcześniej należała do spadkobierców prezydenta Francji Sadi Carnota. Zamek powstał w XII wieku. W XV wieku przebudowano go, a w XIX przeszedł kompletną renowację.

Śledztwo prowadził Europol we współpracy z policją ukraińską i Luksemburga. Wszczęto je w styczniu tego roku po tym, jak podejrzenia wzbudziła transakcja nabycia posiadłości od Luksemburskiego funduszu. Potem ustalono, że miliarder nie tylko żyje, ale pławi się w luksusach gdzieś na terenie Francji.

Policja nie ujawnia tożsamości aresztowanego, ale spekuluje się, że może chodzić o Dymitra Malinowskiego. Takie informacje przekazał ukraiński oddział Radia Wolna Europa. Wraz z Ukraińcem miano zatrzymać trzy inne osoby w tym obywatela Mołdawii.

Historia ukraińskiego miliardera może znów pobudzić spekulacje na temat śmierci Jana Kulczyka. W mediach wciąż pojawiają się teorie, iż on także sfingował swą śmierć. Są one pokłosiem donosów spływających do ABW, iż miliarder żyje i ukrywa się na Cyprze, bądź w egzotycznych krajach.