Nadchodzi „Black Friday”, złote żniwa dla handlowych naciągaczy…

„Black Friday” to czas, w którym można zrobić zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych w kraju i zagranicą.

Czarny Piątek jawi się jako wielka okazja, jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca, by wystrzegać się pułapek i haczyków.

Jedną z najczęstszych praktyk jest wcześniejsze zawyżanie cen produktów. Sprzedawcy, aby sprzedać towar z zyskiem, najpierw podnoszą ceny, a potem w Black Friday je obniżają do wartości sprzed podwyżki z hasłem „promocja”. Warto więc to sprawdzić w Internecie. W sieci nie brak zdjęć, na których łato porównać obecną cenę z tą sprzed tygodnia.

Sklepy często korzystają też z niedozwolonych praktyk. Ograniczają np. termin zwrotu zakupionego w Black Friday towaru. Problemem jest to, że sklepy najczęściej nie wywiązują się z obowiązku informacyjnego. Klient często nie wie, ile ma czasu na zwrot towaru, tymczasem może mieć na to 30 dni. Warto o to zapytać przed zakupem.

Niezależnie od tego, czy kupujesz towar w cenie promocyjnej, regularnej, u polskiego sprzedawcy, czy też zagranicą, na terenie całej Unii Europejskiej obowiązują jednolite przepisy konsumenckie – informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Oto rady UOKiK:

Kupując na wyprzedaży masz prawo do reklamacji. Jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do sprzedawcy w ciągu 2 lat od dnia wydania rzeczy. Możesz żądać naprawy lub wymiany towaru, obniżenia ceny. Przedsiębiorca musi rozpatrzyć taką reklamację w ciągu 14 dni – jeśli nie dotrzyma terminu, przyjmuje się, że ją uznał. Jeśli wada jest istotna, możesz żądać nawet odstąpienia od umowy. Aby zgłosić reklamację najlepiej posiadać dowód zakupu np. paragon, potwierdzenie przelewu.

Jesteś niezadowolony z zakupów? Chcesz je oddać? Pamiętaj, jeżeli kupujesz stacjonarnie, taka możliwość zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy. Zapytaj o to przed zakupem. Sprzedawca sam określa warunki – może żądać dołączenia oryginalnego opakowania, metek, a w zamian zaproponować zwrot gotówki, bon podarunkowy lub wymianę towaru.

Jeśli cena przy kasie okaże się wyższa niż na wywieszce na półce lub na metce, masz prawo kupić towar w korzystniejszej dla Ciebie cenie.

Zwróć uwagę na to, czy „promocja” rzeczywiście jest atrakcyjna – czy sprzedawca sztucznie nie podwyższył ceny wyjściowej. Być może w innym sklepie można ten sam produkt kupić taniej.

Źródło: UOKiK