Samolot pasażerski runął na miasto. Dziesiątki ofiar śmiertelnych [VIDEO]

Samolot pasażerski rozbił się i runął na miasto Goma w Demokratycznej Republice Kongo. Maszyna spadła wprost na domy. Jak podają media liczba ofiar nie jest jeszcze potwierdzona, ale mówi się o 23 ofiarach śmiertelnych.

Samolot Dornier-228 – należący do prywatnego przewoźnika Busy Bee – rozbił się około minutę po starcie, poinformowało BBC. Samolot miał lecieć do miasta Beni, około 250 km na północ od Gomy.

Na pokładzie znajdowało się co najmniej 18 osób. Wśród nich było 16 pasażerów i dwóch członków załogi. Pozostałe ofiary to mieszkańcy domów, na które spadła maszyna

Jak podaje BBC News, do tragedia doszło tuż po starcie samolotu.Po minucie lotu maszyna z nieznanych przyczyn spadła na domy mieszkalne.

Gubernator regionu Nzanzu Kasivita Carly powiedział, że są ofiary, ale nie podał dokładnej liczby. Media informują, że zginęły 23 osoby.

Jeden ze świadków na miejscu katastrofy powiedział, że dwóch pasażerów wyciągnięto, z samolotu zanim ten wybuchł. Nie wiadomo jak wiele osób, przebywających we własnych domach mogło zginąć.

Gubernator Nzanzu Kasivita Carly złożył kondolencje rodzinom ofiar i zapowiedział, że jak tylko będzie miał dokładne informacje poda je do wiadomości

Przyczyna katastrofy jest nadal niejasna, ale niektóre źródła podają, że samolot doznał awarii silnika zaraz po starcie.

Breaking – moment plane crashes into a crowded neighborhood of Goma in #congodrc , local media reporting at least 23 dead. Airline , busybee, was flying 17 passengers to Butembo.

