Szwecja w szponach politycznej poprawności. Koncern usuwa krzyże z kościołów, żeby nie urazić muzułmanów i ateistów

Zachodnie koncerny doskonale zdają sobie sprawę, że okres zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, to dla nich żyła złota. W dobie politycznej poprawności szwedzki koncern postanowił jednak usunąć elementy religijne ze świątecznych ozdób – żeby nie urazić uczuć religijnych muzułmanów i ateistów.

Szwedzki koncern handlowy Rusta AB, zajmujący się wyposażeniem wnętrz, już w listopadzie oferuje szeroki wybór ozdób bożonarodzeniowych. Wśród nich znalazły się m.in. zabawki z zimową ryciną, przedstawiającą… kościoły bez krzyży.

Decyzją zarządu firmy z ozdób świątecznych, sprzedawanych zarówno przez Internet jak i stacjonarnie, celowo usunięto symbole religijne. Koncern Rusta AB nie chciał bowiem urazić uczuć religijnych muzułmanów i ateistów, których reprezentacja jest w Szwecji coraz liczniejsza.

Jednak, ustami swojej rzecznik prasowej, firma ogłosiła w publicznej telewizji, że Rusta nie musiała usuwać krzyży z kościołów, ponieważ kierownictwo znalazło rycinę bez tego symbolu na wieżach kościelnych. – Mogliśmy też kupić fotografię czy obraz z kogutkiem na kościelnej wieży. Takich przecież nie brakuje – mówiła Cecilia Gärdestad.

Co prawda, rycin kościoła bez krzyży nie ma już na stronie internetowej firmy, jednak – jak oświadczyła Gärdestad – nie jest to równoznaczne z wycofaniem ozdób świątecznych pozbawionych krzyży z rynku. Jak dodała, nie wie, dlaczego zniknęły one ze strony internetowej.

Klienci na profilu Rusta na Facebooku niemal natychmiast ogłosili bojkot firmy. Wielu z nich jest oburzonych i uważa wizerunek kościoła bez krzyży za oszukany i obłudny.

