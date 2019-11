To będzie brutalny koniec PiS! Krzysztof Jackowski nie ma żadnych wątpliwości…

Nowa kadencja Sejmu i Senatu już się rozpoczęła, jednak już trwają spekulacje dotyczące tego, czy będzie ona trwała całe cztery lata. Zdaniem jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego PiS może mieć kłopoty.

Mała, bo zaledwie pięcioosobowa większość w Sejmie, brak większości w Senacie i zbliżające się wybory prezydenckie – to perspektywa na najbliższy czas dla PiS-u. Okazuje się, że partia rządząca może nie wytrzymać całej kadencji i czekają nas przyspieszone wybory.

Na początek jasnowidz Jackowski odniósł się do swoich trafnych przewidywań samodzielnej większości dla PiS i wejścia do Sejmu Konfederacji. – Mówiłem, że przywitamy w tym roku Konfederację – przywitaliśmy – zaczął. – Pozdrawiam wszystkich z Konfederacji!

– Ja mam wrażenie takie…Jasne było, że PiS wygra i będzie rządził następną kadencję, zresztą tutaj nie trzeba było żadnego jasnowidzenia, nie ulegało to wątpliwości. Ale dziwna rzecz. Bardzo dziwna rzecz, bo… 2 lata! – dodał.

– Kadencja Sejmu to są 4 lata. A ja się skupiłem ogólnie, jak ten PiS będzie tą kadencję rządził i BACH! – dwa lata. Tak mi się kojarzy. To nie musi być ścisłe dwa lata, tylko uwaga, tak jakby ta kadencja miała nie dobiec do końca! – kontynuował Jackowski.

Jak podkreślił słynny widzący z Człuchowa, nie wie dokładnie z czym związana jest jego wizja, jednak wszystko wskazuje na to, iż PiS nie będzie rządził samodzielnie przez cztery najbliższe lata.