Wstrząsające sceny z RPA! Tłum ludzi napada na vana. „Tutaj tak się to robi” [VIDEO]

W sieci pojawiło się porażające nagranie. Widać na nim, jak grupa mieszkańców Republiki Południowej Afryki rabuje napadniętego wcześniej vana przewożącego pieniądze.

Całą sytuację sfilmował przejeżdżający drogą N1 kierowca. Wideo zostało udostępnione przez fanpage South Africa Live. Z opisu wynika, że sceny, które widzimy w nagraniu to rabunek vana przewożącego pieniądze.

Tłum ludzi szybko podbiega do stojącego tuż przy barierce samochodu, który wcześniej został napadnięty. Wszyscy zbierają to, co jeszcze zostało po napadzie. Udział w tym zdarzeniu biorą nawet przejeżdżający drogą kierowcy. Jeden z nich zatrzymuje się na środku, wysiada z auta i podbiega w stronę vana.

– Tutaj tak się to robi – słychać w tle komentarz autora nagrania.