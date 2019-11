Artur Dziambor znalazł wspólny język z Magdaleną Ogórek. Ale TO na pewno nie spodoba się Millerowi

Występ Magdaleny Ogórek w wyborach prezydenckich w 2015 r. do dziś staje kołkiem w gardle lewicy. Kandydaturę tę popierał Sojusz Lewicy Demokratycznej, któremu przewodził wówczas Leszek Miller. Teraz jednak zapowiada się, że dziennikarka ujawni fakty, które nie spodobają się byłemu premierowi.

Zapowiedź ujawnienia niewygodnych dla Millera faktów pojawiła się całkowicie przypadkowo. Doszło do niej na Twitterze, podczas wymiany zdań Magdaleny Ogórek z Arturem Dziamborem.

„Bardzo dużo mówiłam w kampanii o sądach. O złej jakości prawa. O pokrzywdzonych. O tym, co dziś jest dla wszystkich oczywistością. Salon ruszył wtedy do frontalnego ataku, by nikogo przypadkiem nie zainteresował ten temat” – napisała Ogórek o kampanii prezydenckiej z 2015 r.

Na ten post odpowiedział Artur Dziambor z Konfederacji.

„To tak jak u nas – od dekad mówimy, że podatki trzeba obniżać, wolnorynkowe zasady wprowadzać, a wszystkie partie dopiero od niedawna odmieniają wolny rynek przez wszystkie przypadki” – stwierdził

„Tyle, że ja wówczas byłam kompletnie sama. Miałam przeciwko sobie cały salon(media liberalne) oraz partię, która podobno zdecydowała się poprzeć mój program. Potem okazało się, że go nie przeczytali…” – kontynuowała dziennikarka.

To jednak nie wszystko. Ogórek zapowiedziała, że w przyszłości napisze książkę o swoim starcie w wyborach prezydenckich. Nie zdradziła co tak naprawdę w niej będzie, jednakże można się spodziewać, że nie spodoba się ona Millerowi.

