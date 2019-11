Dlaczego tak nienawidzą papieża Polaka? Egzorcysta wyznaje: „Kiedy Jan Paweł II całował ziemię, złe duchy przeraźliwie zawodziły”

Ksiądz Marian Rajchel, egzorcysta z diecezji przemyskiej, opowiadał, że podczas jednego z egzorcyzmów demon miał wrzasnąć: Ten Wasz PAPIEŻ!!! On tym pocałunkiem więcej nam szkody czyni niż WY WASZYMI egzorcyzmami! Jeden taki pocałunek gorszy niż 1500 egzorcyzmów.

Dla nas to był tylko piękny gest – mówił ks. Marian. – Nie… to była miłość do tej ziemi i zły duch to dobrze odczytał.

Chodziło o pocałunek, który Jan Paweł II składał na ziemi za każdym razem, gdy przybywał do jakiegoś kraju.

Jak piszą włoskie media tego pocałunku polski papież miał nauczyć się od św. Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars, który czynił to samo, przekraczając granicę parafii, do której został posłany.

Innym razem, jak mówił egzorcysta Ksiądz Marian Rajchel, Szatan nie wytrzymał:

-„Najgorszy był dzień jego urodzenia… powtórnego, dla nieba. Na jego wezwanie ja pierzchnąć muszę.”

Rzymski egzorcysta Gabriel Amorth wielokrotnie podkreśla, że W licznych świadectwach egzorcystów obecny jest lęk Szatana przed Janem Pawłem II. Rzymski egzorcysta Gabriel Amorth opowiada:

-‚Wiele razy pytałem demona, dlaczego tak boi się Jana Pawła II i otrzymywałem dwie odpowiedzi, obie interesujące.”

Pierwsza, „ponieważ on pokrzyżował moje plany”. Według Amortha :

-„Demon miał na myśli upadek komunizmu w Rosji i w Europie Wschodniej. Warto przypomnieć wizję Leona XIII, który w 1884 roku usłyszał, iż Szatan otrzymuje na sto lat szczególną władzę w świecie.”

-„Miała się ona skończyć w roku 1984. A jest to rok poświęcenia przez Jana Pawła II świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z żądaniem Matki Bożej w Fatimie!”

Jak widać polski papież Jan Paweł II wśród egzorcystów kościoła Katolickiego ma ogromne poważanie.

