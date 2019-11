Jak można być tak bezwzględnym zwyrodnialcem? Właściciel obciął psu łapy! Bo ten kopał w ogródku…

Człowiek to najgorszy drapieżnik w świecie natury. Ukrainiec pod wpływem środków odurzających odciął dwie przednie łapy swojemu psu. Dokonał tego makabrycznego czynu, bo pies True wykopał dół w ogrodzie. Na szczęście dla czworonoga, znaleźli się ludzie, którzy go przygarnęli i objęli opieką.

To co wydarzyło się na Ukrainie, mrozi krew w żyłach. Naćpany mężczyzna wylądował złość za swoje niepowodzenia życiowe na swoim psie. Ten bydlak za to, że True wykopał w ogródku małych dół, odciął mu przednie łapki!

Okaleczony True, ostatkiem sił pobiegł do domu sąsiadów. Oni widząc obrażenia czworonoga, szybko mu pomogli, zatamowali krewi i wezwali weterynarza. Tylko dzięki ich szybkiej interwencji pies przeżył.

Po tej bestialskiej zbrodni, okrutnika dopadła karma. Właściciel zmarł później z powodu przedawkowania narkotyków.

Jednak znaleźli się dobrzy ludzie, którzy postanowili zaopiekować się kontuzjowanym czworonogiem. To miłośnicy zwierząt z Toronto.

– Nawet nie szukałam psa, bo mamy już dwa, ale śledzę akcje ratunkowe na Facebooku. Pojawiło się tam zdjęcie True wraz z opisem tego, co przeżył – mówiła Erin, która zapragnęła przygarnąć psiaka.

Miłośnicy zwierząt zorganizowali zbiórkę pieniędzy na pomoc dla ciężko doświadczonego przez człowieka True.

– Pierwsza zbiórka pieniędzy na piska True była, abyśmy mogli zapłacić za jego terapię wodną, ​​wózek inwalidzki, protetykę i wszelkie inne potrzeby. Otrzymaliśmy wsparcie z całego kraju i zebraliśmy łącznie ponad 24 000 USD (93 tyś. zł). Tak szczodre wsparcie pomogło nam wesprzeć wiele innym psów – mówią „Daily Mail” Erin i Romain.

Pies True musi być często noszony, ponieważ jak twierdzą jego nowi właściciele, szybko się męczy. Teraz by się poruszać korzysta ze specjalnego wózka.

Źródło: Daily Mail