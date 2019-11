Katastrofa samolotu w Afryce. Maszyna spadła na domy. Jest wielu zabitych [VIDEO/FOTO 18+]

24 osoby zginęły w katastrofie samolotu, który w niedzielę rano rozbił się w mieście Goma we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga – poinformowały miejscowe władze. Maszyna spadła na domy mieszkalne znajdujące się w pobliżu lotniska.

Jean Paul Lumbulumbu, wiceszef władz prowincji Kiwu Północne, przekazał, że z gruzów wydobyto 24 ciała. Przedstawiciel służb ratunkowych poinformował o 26 znalezionych ciałach.

Na pokładzie samolotu było 17 pasażerów i dwóch członków załogi. Wcześniej informowano, że część z nich zginęła.

Plane Crash Kills 23 People In DR Congo | Sahara Reporters

Goma Airport official, Richard Mangolopa, told AFP no survivors were expected from the disaster.

READ MORE: https://t.co/vBqNRELCwE pic.twitter.com/AdljTKfgwU — Sahara Reporters (@SaharaReporters) November 24, 2019

Nie wiadomo, ile osób przebywało w budynkach, na które spadł samolot. Według BBC wśród ofiar jest czterech członków tej samej rodziny.

Samolot Dornier Do 228 należący do lokalnej linii lotniczej Busy Bee, rozbił się w czasie startu z Gomy w rejs do miasta Beni. Źródło na lotnisku w Gomi powiedziało BBC, że samolot rozbił się ok. minuty po starcie. Możliwe, że przyczyną katastrofy była awaria silnika – informuje portal.

Plane crash kills at least 18 in eastern Congo Rescue workers pulled 18 bodies from the rubble after a plane crashed into a densely populated neighbourhood in the city of Goma in eastern Democratic Republic of Congo shortly after take-off on Sunday.https://t.co/6rs0XMXQJt pic.twitter.com/fCZbIJizdx — SABC News Online (@SABCNewsOnline) November 24, 2019

Ponad miesiąc wcześniej wojskowy samolot transportowy startujący z tego samego lotniska, lecąc do stolicy, Kinszasy, rozbił się w prowincji Maniema. Zginęło wtedy osiem osób.

Wypadki lotnicze są regularnie rejestrowane w Demokratycznej Republice Konga. Ich przyczyną jest niezachowanie standardów bezpieczeństwa i słaba infrastruktura. Wszystkie linie lotnicze z DRK, w tym Busy Bee, nie są wpuszczane na lotniska państw Unii Europejskiej.

The plane, operated by the local carrier Busy Bee, crashed during takeoff while it was on its way from Goma to the city of Beni https://t.co/ihl6Ad30qF — New York Times World (@nytimesworld) November 24, 2019

Największa katastrofa miała miejsce w styczniu 1996 roku: samolot z powodu przeciążenia rozbił się na targu w Kinszasie, zabijając prawie 350 osób.

The plane crash in the city center of #Goma👇👇 pic.twitter.com/ECzJuKiOUE — CongoAmerica (@congo_america) November 24, 2019

@bylochacon while we were in working meeting in rubavu with aimable, a crash of a flight at the goma airport pic.twitter.com/bDn7q0f4D3 — VIGLOJ (@VIGLOJDRC) November 25, 2019

Źródło: PAP