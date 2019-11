Kolejna odsłona eko-terroru? Obraz w uniwersyteckiej stołówce obrażał wegetarian i wegan

Do niemałego skandalu doszło na Uniwersytecie Cambridge. Usunięto z niej pochodzący z XVII w. obraz Fransa Snydera pt. „Targ ptactwa”. Studenci argumentowali, że budzi on obrzydzenie u wegetarian i wegan.

O sprawie donosi „The Telegraph”. Dzięki staraniom uczelni oraz Muzeum Fitzwiliam kopia obrazu flamandzkiego malarza trafiła na uniwersytecką stołówkę. Wywołało to jednak protesty ze strony wegetarian i wegan, którzy zażądali usunięcia obrazu.

Dzieło przedstawia scenę z targu, gdzie sprzedawca oferuje potencjalnym klientom m.in. łabędzia, dzika, a także jelenia i ptaki łowne. Zwierzęta te były martwe.

– Niektórzy goście nie mogli jeść, ponieważ obraz wisiał na ścianie. Ludzie, którzy nie jedzą mięsa uważali to za nieco odpychające. Poprosili, aby obraz został usunięty – informuje rzecznik Muzeum Fitzwiliam.

Do sprawy odnieśli się również kuratorzy wystawy.

– Wiele osób zwraca się ku wegetarianizmowi i weganizmowi, zarówno jako polityczny wybór jak i ze względów dietetycznych. Wybór jedzenia zależy nie tylko od poglądów i obaw o to co jemy, ale także potęgują go obawy moralne, które rozbrzmiewają wokół diety, wizerunku i nadmiernej konsumpcji – tłumaczą.