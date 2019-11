Macierewicz na wojnie z Karnowskimi. Marszałek Senior oskarża ludzi Biereckiego o atakowanie komisji smoleńskiej

Bracia Karnowscy kolportują fake newsy? Tak uważa Antoni Macierewicz i atakuje portal wPolityce.

Portal braci Karnowskich, hojnie wspierany przez finansowe imperium senatora Grzegorza Biereckiego, opublikował artykuł, w którym padły oskarżenie pod adresem komisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza.

Według wPolityce Tu-154M nr 102 (to model bliźniaczy do tego, który brał udział w katastrofie pod Smoleńskiem) został zniszczony w toku prac komisji Macierewicza. Zniszczono m.in. lewe skrzydło samolotu.

Co ciekawe – według wPolityce nr „102” miał być również przedmiotem oględzin prokuratorów oraz biegłych, ale wówczas nic mu się nie stało.

„Inaczej było w przypadku działań członków podkomisji działającej przy MON. Gdy we wrześniu 2018 r. prokuratura dowiedziała się o demontażu części samolotu, zwróciła się do Ministerstwa Obrony o inwentaryzację płatowca i przywrócenie go do stanu pierwotnego. Niestety okazało się to już niemożliwe” – przekonuje portal wPolityce.

Ponadto portal Karnowskich zarzucił reprezentującemu podkomisję Glennowi Jørgensenowi, iż posunął się do wycinania fragmentów lewego skrzydła samolotu.

Do tych oskarżeń odniósł się szef komisji smoleńskiej, a obecnie marszałek senior Antoni Macierewicz. Swój komentarz nt. publikacji portalu braci Karnowskich udzielił „Gazecie Polskiej Codziennie” Tomasza Sakiewicza.

– Artykuł portalu wPolityce.pl jest brutalnym i kłamliwym atakiem na komisję badającą tragedię smoleńską w momencie, gdy jej prace zbliżają się do finału – stwierdził Macierewicz, dodając, że to już drugi atak portalu braci Karnowskich (pierwszy miał mieć miejsce w 2018 roku).

– Widać, że ktoś za wszelką cenę nie chce dopuścić do ujawnienia prawdy o tragedii smoleńskiej. Tym razem próbuje się uniemożliwić dokończenie badań niezbędnych do analiz NIAR (Narodowy Instytut Badań Lotniczych) w Wichita, w USA – dodał marszałek senior.

Macierewicz podkreślił, że w chwili podjęcia prac badawczych na „102” był on już trwale wycofany z użytku.

Źródło: Gazeta Polska Codziennie / Republika