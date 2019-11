Patrz co jesz! Trucizna ukryta w popularnym produkcie

W powszechnym przekonaniu kasza gryczana jest uznawana za produkt bardzo zdrowy, który obniża poziom cholesterolu, reguluje ciśnienie, a także wspiera trawienie. Okazuje się jednak, że 60% kasz, które można znaleźć na sklepowych półkach, zawiera w swoim składzie glifosat – rakotwórczy pestycyd.

Fundacja Konsumentów oraz specjaliści z programu FoodRentgen zbadali 10 kasz gryczanych dostępnych na polskim rynku pod kątem ewentualnej zawartości glifosatu. To pestycyd, który został okryty złą sławą wskutek jego wpływu na rozwój nowotworów. Najlepiej widać to na przykładzie popularnego środka chwastobójczego, którego producent co jakiś czas jest pozywany przez kolejne osoby, u których rozwinął się nowotwór.

We wrześniu 2019 roku do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przesłono nienaruszone w żaden sposób opakowania 10 kasz gryczanych dostępnych w Polsce. Okazało się, że jedynie 4 próbki nie zawierają glifosatu. 2 opakowania zawierały kaszę, w której zawartość pestycydu nie przekraczała dopuszczalnych norm – 0,1 mg/kg. W pozostałych przypadkach norma ta była przekroczona od 3 do 7 razy.

O wynikach badań poinformowano Państwową Służbę Sanitarno-Epidemiologiczną. Jednakże raport ten, jak i metodologia jego przygotowania, zostały skrytykowane przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

– Nie wiemy jaki był cel autorów, jednak w przypadku krajowej kontroli żywności każdy przypadek przekroczeń poddaje się ocenie ryzyka i weryfikuje zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W Polsce za cały proces odpowiedzialna jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, która kontroluje dostępne na rynku produkty spożywcze i publikuje ostrzeżenia dotyczące żywności. Ocenę ryzyka w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASSF) prowadzą eksperci z Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. Jeśli analiza wykazuje ryzyko dla konsumentów, produkty są wycofywane z rynku – napisano w oświadczeniu na stronie PSOR.

A co na to producenci kasz?

– Producent (firma Sonko – red.) informuje jednocześnie, że badania w tym zakresie w niezależnym, akredytowanym laboratorium „ostatecznie nie potwierdziły takiej nieprawidłowości – informuje PortalSpozywczy.pl.

– Chcielibyśmy również podkreślić, że wyniki badań kaszy gryczanej przeprowadzonych przez zewnętrzne akredytowane laboratorium na nasze zlecenie były prawidłowe. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszym dostawcą – poinformowała Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication Lidl Polska.