Ryszard Petru nie zna litości. Zaatakował złośliwie Katarzynę Laubnauer!

Po rezygnacji Katarzyny Lubnauer nowym przewodniczącym Nowoczesnej został Adam Szłapka. Kija w szprychy zdecydował się włożyć były lider Ryszard Petru.

– Jako jedna z liderek Koalicji Obywatelskiej biorę na siebie odpowiedzialność za wynik wyborczy i składam rezygnację z funkcji przewodniczącej Nowoczesnej – mówiła Lubnauer podczas konwencji ugrupowania.

– Byli członkowie Nowoczesnej, w tym Ryszard Petru, atakowali nas bardziej niż ktokolwiek inny, w myśl zasady „po nas choćby potop” – powiedziała Lubnauer na antenie Tok FM.

W reakcji na jej wystąpienie były lider partii, napisał na Twitterze: „Pragnę tylko przypomnieć, że kiedy 2 lata temu oddawałem .N w ręce K. Lubnauer Nowoczesna miała poparcie na poziomie 9% .

Wcześniej Petru krytykował kierownictwo partii za decyzję o utworzeniu klubu parlamentarnego z Platformą Obywatelską.

– To zła decyzja, która wygląda na pierwszy krok do likwidacji Nowoczesnej, partii, która była tworzona w kontrze programowej do Platformy – oceniał wówczas Petru.

Źródło: Twitter/ Tok FM