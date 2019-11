Są pieniądze na tęczową propagandę, a nie ma dla biednych zwierząt. Prezydent Trzaskowski tnie budżet schroniska „Na Paluchu”

Rafał Trzaskowski coraz bardziej podpada warszawiakom. Tym razem stołeczny ratusz planuje w 2020 roku zmniejszyć o blisko 1,5 miliona złotych dofinansowanie na schronisko dla zwierząt „Na Paluchu”. Internauci są dla niego bezlitośni! – Geje i lesbijki są ważniejsi niż zwierzęta, to chyba oczywiste?! – pisze jeden z internautów.

O całej sytuacji poinformował radny PiS, Oliwier Kubicki.

„Warszawska miłość do zwierząt w stolicy @trzaskowski_ w praktyce. Milion zł chcą zabrać schronisku „Na Paluchu”. Wg dyrektora rozkłada to ich na łopatki. Budżetowe #draństwo” – napisał na Twitterze radny PiS-u.

By potwierdzić swoje słowa, Kubicki pokazał zdjęcie dokumentów, gdzie widzimy, że w 2019 roku schronisko „Na Paluchu” otrzymało od miasta 9 876 000 zł.

Teraz na schronisko ma być przeznaczone jedynie – 8 331 000 zł, czyli o 1 545 000 zł mniej!

„Widać, że prezydent Trzaskowski szuka oszczędności. Czyżby ratuszowi brakowało pieniędzy na projekty ideologiczne?” – pyta w rozmowie z wPolityce.pl Kubicki.

Tak całą sprawę komentują internauci.

„Geje i lesbijki są ważniejsi niż zwierzęta, to chyba oczywiste?!” – pisze jeden z nich.

„To tyle, nie chyba nawet więcej, ile wydał na drewniane palety na środku ulicy. To najgorszy Prezydent Warszawy jakiego kiedykolwiek mieliśmy, ale przecież jest taki nowoczesny i progresywny no całkiem jak Macron” – dodał kolejny.

— Sebastian Tyszczuk (@Stysz) November 25, 2019