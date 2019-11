Sesja PE w Strasburgu pod znakiem głosowania nad KE von der Leyen i lewackich akcji propagandowych

Zaplanowane na 27 listopada głosowanie nad poparciem dla Komisji Europejskiej z Ursulą von der Leyen na czele będzie głównym tematem rozpoczynającej się w poniedziałek sesji PE w Strasburgu. Parlament zagłosuje też na projektem budżetu na 2020 r.

Głosowanie nad poparciem dla von der Leyen poprzedzi debata, podczas której Niemka przedstawi przyszłych komisarzy i swój program.

O tym, czy przez następne lata będzie pracowała w budynku Komisji, zadecydują europosłowie około południa. Głosowanie będzie elektroniczne, jawne, a dla poparcia wymagana będzie zwykła większość. Jeśli von der Leyen taką uzyska, wraz z komisarzami rozpocznie pracę 1 grudnia.

Podczas sesji PE zagłosuje też nad poparciem dla unijnego budżetu na 2020 r. Tydzień temu w poniedziałek 18 listopada przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE zatwierdzili porozumienie z Parlamentem Europejskim w tej sprawie.

Budżet na 2020 r. będzie o 1,5 proc. wyższy niż tegoroczny. Przewidziano na niego 168,7 mld euro w zobowiązaniach – środki, które UE zobowiązuje się zainwestować w 2020 roku lub przyszłych latach, ponieważ istnieje wiele wieloletnich projektów oraz programów. Licząc w płatnościach, czyli funduszach, które zostaną faktycznie wydane w 2020 roku, wzrost ma być większy i wynosić 3,4 proc. UE zaplanowała, że wyda w sumie 153,6 mld euro w przyszłym roku.

Tematem sesji będzie też klimat. W związku z konferencją ONZ w sprawie zmian klimatycznych, która odbędzie się w Madrycie w dniach 2-13 grudnia (COP25), posłowie będą debatować nad rezolucją wzywającą UE do przedstawienia strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

W projekcie rezolucji dotyczącej COP25, który ma być głosowany w czwartek, posłowie wzywają do włączenia celu ograniczenia emisji o 55 proc. do 2030 roku do Europejskiego Zielonego Ładu, ogłoszonego przez Ursulę von der Leyen. Pozwoliłoby to osiągnąć cel neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Do Strasburga na sesję przyjedzie ukraiński reżyser Oleg Sencow, zeszłoroczny laureat Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli. Ukraiński filmowiec, który został zwolniony z więzienia 7 września, wystąpi na posiedzeniu plenarnym i odbierze nagrodę osobiście od przewodniczącego PE Davida Sassoliego.

Sencow był uczestnikiem Euromajdanu. W maju 2014 roku został aresztowany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosyjskiej Federacji w jego domu w Symferopolu na Krymie i oskarżony o terroryzm. Przewieziony potajemnie do Rosji był więziony bez wyroku przez kilkanaście miesięcy w moskiewskim więzieniu, a następnie przewieziony do łagru, gdzie w maju 2018 roku rozpoczął trwający 145 dni strajk głodowy, żądając zwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów politycznych w Rosji. 7 września po pięciu latach od uwięzienia Sencow został ułaskawiony i wrócił na Ukrainę wraz z 34 innymi więźniami.

Ostatniego dnia sesji, w czwartek, posłowie będą głosować nad rezolucją o konwencji stambulskiej i innych sposobach zwalczania przemocy uwarunkowanej płcią. Posłowie mają wezwać państwa członkowskie, które jeszcze nie ratyfikowały konwencji, do podjęcia wszelkich niezbędnych działań legislacyjnych i politycznych w celu powstrzymania przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, budynek PE w Strasburgu zostanie w poniedziałek wieczorem oświetlony na pomarańczowo.

We wtorek w PE odbędzie się też debata „Dyskryminacja publiczna i mowa nienawiści wobec osób LGBTI, w tym strefy wolne od LGBTI”. Wniosek o zorganizowanie debaty zgłosiła skrajnie lewicowa frakcja GUE.

