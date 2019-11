Skok stulecia w Niemczech! Okradziono muzealny skarbiec Augusta Mocnego w Dreźnie. Trwa pościg za rabusiami [FOTO/VIDEO]

Muzealny skarbiec Augusta Mocnego w Dreźnie, znany jako Gruenes Gewoelbe (Zielona Powała), został w poniedziałek rano obrabowany przez grupę włamywaczy, za którymi podjęto pościg – poinformowała policja.

Według niemieckich mediów ofiarą przestępców padły historyczne precjoza wartości setek milionów euro.

„Możemy potwierdzić włamanie do Gruenes Gewoelbe. Na miejscu jest ekipa śledcza, przestępcy zbiegli” – oświadczył rzecznik drezdeńskiej policji Thomas Geithner.

Według dziennika „Bild” ok. godz. 5 rano spowodowano awarię elektrycznej skrzynki rozdzielczej w pobliżu głównych drezdeńskich muzeów, odcinając je od dopływu prądu. Kilku sprawców weszło wtedy przez narożne okno do Gruenes Gewoelbe, skąd wynieśli kosztowności, diamenty i kamienie szlachetne. Nie ruszali natomiast przedmiotów o większych rozmiarach, jak malowidła i wazy.

Breaking: major heist in Dresden. Thieves enter museum that houses one of the largest collection of treasures in Europe. .https://t.co/TsdHjCSwko #GreenVault

— Karolos Grohmann (@karolosgrohmann) November 25, 2019