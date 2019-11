Sprzęt polskiej firmy poleci na księżyc Jowisza. Będzie tam szukać pozaziemskiego życia

Polska firma Astronika zbuduje podzespoły do sondy, która będzie badać Jowisza i jego księżyce.

Astronika brała już udział w eksploracji kosmosu. W 2018 roku jej sprzęt znalazł się w misji sondy NASA, która wylądowała na Marsie.

Bezzałogową wyprawę na Jowisza organizuje Europejska Agencja Kosmiczna. Misja JUICE (Jupiter Icy moons Explorer – badacz lodowych księżyców Jowisza) ma zbierać informacje na temat planety i jej satelitów. Księżyce Jowisza są niezwykle interesujące, ponieważ mogą na nich panować warunki korzystne do powstania życia.

Sonda JUICE ma wylecieć w czerwcu 2022 roku. W 2029 roku, po 88 miesiącach podróży, dotrze do Jowisza. W 2032 roku wejdzie na orbitę Ganimedesa, największego księżyca w Układzie Słonecznym, porównywalnego wielkością z planetą Mars. Będzie badać go przez dwa lata za pomocą m.in. polskiego sprzętu. W 2034 roku ma nastąpić deorbitacja, co oznacza, że sonda rozbije się o powierzchnię ciała niebieskiego.

Polacy wykonają dwa podzespoły do sondy JUICE: system anten RWI (Radio Wave Instrument) oraz czujnik pomiaru potencjału plazmy LP-PWI (Langmuir Probe – Plasma Wave Instrument). Urządzenia muszą być niezwykle precyzyjne i zarazem bardzo lekkie. Powinny też wytrzymywać ekstremalne wahania temperatur: gdy sonda będzie przechodzić w pobliżu Wenus, temperatura wyniesie ponad 200 stopni Celsjusza, zaś w okolicach Jowisza spadnie do 200 stopni poniżej zera.