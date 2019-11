Szlachetny gest przedsiębiorcy – cylinder Hitlera dla izraelskiej fundacji. Handlarze pamiątkami po zbrodniarzu robią interesy

Libański filantrop i biznesmen Abdallah Chatila, który nabył na aukcji w Monachium cylinder Adolfa Hitlera, przekazał go izraelskiej fundacji Keren Hayesod.

Jak stwierdził 25 listopada w wywiadzie dla Deutsche Welle, kupując go nie chciał, aby dostał się on ręce neonazistów.

– Jest dla mnie niezmiernie ważne, aby nie pozwolić na to, by takie rzeczy trafiły do niewłaściwych rąk – powiedział Chatil, który mieszka w Szwajcarii.

Cena wywoławcza cylindra Hitlera wynosiła 12,5 tys. euro, a Chatil kupił go za 50 tys. euro. Szwajcarski biznesmen za 130 tys. euro kupił również na tej samej aukcji, która odbyła się 20 listopada, należące niegdyś do Hermanna Goeringa wydanie „Mein Kampf”. Wszystkie obiekty, które nabył w Monachium zostały już przekazane fundacji Keren Hayesod , która wspiera programy społeczne w Izraelu i zbiera na nie fundusze.

Rabin Menachem Margolin, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Żydowskiego (EJA) z siedzibą w Brukseli nazwał decyzję Chatila wzruszającym gestem. „W cynicznym świecie, jest to prawdziwy akt uprzejmości, szczodrości i solidarności” – napisał w komunikacie Margolin.

Sprzedaż nazistowskich memorabiliów zorganizował dom aukcyjny Hermann Historica; wystawiono 842 przedmioty, sprzedano około 80 proc. obiektów. Licytacja wybudziła wiele kontrowersji.

Margolin ocenił, że takie aukcje nie powinny mieć miejsca. Apelował o wycofanie obiektów z licytacji. – Nie dlatego, że to miałoby być nielegalne, ale żeby jasno pokazać, że pewnymi rzeczami nie powinno się handlować, zwłaszcza gdy są one, w przenośni, plamione krwią – przekonywał.

Według domu aukcyjnego, większość klientów takich aukcji to muzea czy instytucje państwowe oraz prywatni kolekcjonerzy, dla których wystawione przedmioty mają wartość historyczną, a nie sentymentalną. Towarzysząca licytacji nazistowskich memorabiliów atmosfera skandalu napędziła zainteresowanie, np. przez internet wystawione przedmioty licytowało ponad 500 osób – pięciokrotnie więcej niż zazwyczaj.

Źródło: PAP