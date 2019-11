Szokujące zdarzenie na Florydzie! Samochód prowadził… pies. „Jechał na wstecznym” [VIDEO]

Do absolutnie niecodziennego wydarzenia doszło w Port St. Lucie na Florydzie. Po jednym z tamtejszych osiedli krążył samochód na wstecznym biegu. Okazało się, że za jego kierownicą siedział pies.

Jako pierwsza poruszający się dziwnie pojazd zauważyła Anne Saboul. Początkowo myślała, że to jakiś młody kierowca uczy się jeździć i jeszcze nie najlepiej mu to wychodzi.

– Na początku widziałam jak ktoś się wycofuje, ale potem kierowca nadal to kontynuował – powiedziała dla CNN.

Wkrótce na miejscu zjawiła się policja oraz straż pożarna. Funkcjonariusze tych służb zauważyli z daleka, że za kierownicą samochodu siedzi pies. Pojazd przez cały czas krążył na wstecznym biegu, aż w pewnym momencie uderzył w skrzynkę na listy i kosze na śmieci, po czym zwolnił. Wówczas policjanci otworzyli drzwi i z kabiny wyszedł duży, czarny labrador.

Jak się później okazało, samochód został pozostawiony z uruchomionym silnikiem przez właściciela. Do środka wbiegł pies, któremu udało się wrzucić wsteczny bieg, co spowodowało całe zamieszanie.

Nikt nie ucierpiał, natomiast szkody, które zostały spowodowane, zobowiązał się pokryć właściciel samochodu i psa.

A Florida dog put a car into reverse and drove it in circles for nearly an hour https://t.co/NGiDAHPP5T pic.twitter.com/eUgiRCsyK5

— CNN International (@cnni) November 24, 2019