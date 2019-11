TYLKO U NAS. Robert Biedroń zdrajcą? Mocne słowa Krzysztofa Bosaka w NCzasTV! [VIDEO]

Gościem Marcina Orłowskiego w NCzasTV był wczoraj poseł Krzysztof Bosak, który mówił o środowiskach LGBT, edukacji seksualnej w szkołach i donoszącym na własny kraj w Parlamencie Europejskim Robercie Biedroniu.

– Wiosna Biedronia wprowadziła kilku europosłów, między innymi p. Spurek, która na pewno cieszy się pewnym autorytetem, po pierwsze, jeżeli się nie mylę prawniczym wykształceniem, po drugie pewną osobistą przebojowość i fanatyzm ideologiczny – stwierdził poseł.

Przypomniał on także, że przez Robert Biedroń był już wcześniej zaangażowany w politykę, później z niej na chwilę wyszedł i działał w organizacjach pozarządowych, by ostatecznie powrócić przez Ruch Palikota, prezydenturę w Słupsku i „Wiosnę” na salony.

– Teoretycznie cały czas jest liderem Wiosny, ale już jest zapowiedź, że Wiosna będzie się z SLD jednoczyć. Biedroń jest wiarygodny dla Europy Zachodnioeuropejskiej, to odpowiada temu co oni by w Polsce chcieli wspierać – dodał.

– Dobromir Sośnierz na naszej konferencji mocno to nazwał, tzn. że to jest zdrada. Szczerze powiedziawszy ja rzadko używam tego słowa zdrada, bo ono się zdezawulowało, nie wiadomo co ono znaczy, cała Unia Europejska jest tak skonstruowana, żeby unieważnić pojęcie patriotyzmu, lojalności, jak i zdrady – mówił Bosak.