W Hiszpanii przechwycono łódź podwodną z Ameryki Południowej. Była wypełniona kokainą

Okręt podwodny z Ameryki Południowej zawierający „znaczną” ilość kokainy został przechwycony w niedzielę u wybrzeży północno-zachodniej Hiszpanii. Zatrzymano dwie osoby.

Zdarzenie miało miejsce w Cangas w Galicji, niedaleko granicy z Portugalią, Ten region północno-zachodniej Hiszpanii jest od pewnego czasy jedną z „narkotykowych bram” do Europy.

Dwudziestometrowa łódź podwodna pochodzi z Ameryki Południowej. Nie jest to pierwszy przypadek wykorzystania takiego pojazdu w przemycie narkotyków, ale w Europie zdarza się to rzadko.

Wstępne informacje medialne, mówią, że na pokładzie łodzi były 3 tony kokainy. Śledztwo prowadzi policja celna i Guardia Civile.

Kartele narkotykowe z Ameryki Południowej używają mniej lub bardziej zaawansowanych technologicznie okrętów podwodnych do transportu narkotyków głównie do Meksyku, rzadziej do Stanów Zjednoczonych. We wrześniu łódź podwodna „domowej roboty” przewożąca ponad 5 ton kokainy została przechwycona na Oceanie Spokojnym.