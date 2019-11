Bałkany trzęsą się od rana! Po Albanii, silne trzęsienie ziemi nawiedziło Bośnię i Hercegowinę [VIDEO]

Kilka godzin po najsilniejszym od wielu dziesięcioleci trzęsieniu ziemi w Albanii, wstrząsy nawiedziły również Bośnię i Hercegowinę. Epicentrum znajdowało się na południu kraju, około 20 kilometrów od Mostaru, w miejscowości Rotimlja, na głębokości 10 km.

Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne zanotowało, że trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,4 nawiedziło Bośnię i Hercegowinę o godzinie 9.19.

Chorwacki portal 24sata.hr relacjonuje, że wstrząsy odczuwalne były również w Dubrowniku oraz Splicie.

– Piłem kawę w kawiarni w Dubrowniku, kiedy nagle zaczęło się trząść. Wszyscy wybiegli z kawiarni na ulicę, byliśmy przerażeni. Choć Dubrownik trząsł się kilkakrotnie za naszego życia, to wszyscy twierdzą, że tak jeszcze nie było. Mój mąż powiedział mi przez telefon, że w mieszkaniu przesuwały się meble, a okna trzęsły. To było naprawdę przerażające doświadczenie – cytuje relacje jednej z kobiet portal.

Na razie nie ma informacji o ofiarach ani o zniszczeniach. W kolejnych kilkudziesięciu minutach odnotowano wstrząsy wtórne, ale o znacznie mniejszej sile.

M5.4 #earthquake that shook #Bosnia and all the region 35 min ago is too to be an aftershock of M6.4 #Albania #earthquake. But it may have been triggered by it pic.twitter.com/hXaQkWI3nv

— EMSC (@LastQuake) November 26, 2019