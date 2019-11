Była Miss Świata Aneta Kręglicka powiedziała parę słów prawdy o molestowaniu kobiet i już musi się tłumaczyć! „To dziewczyna daje przyzwolenie na pewne zachowanie lub nie”

Niestety w czasach, kiedy polityczna poprawność i lewicowe media wiodą prym, gdy mówi się prawdę, ma się problemy. Taką sytuację odczuła była Miss Świata Aneta Kręglicka, która powiedziała parę słów prawdy o molestowaniu kobiet. – Trzeba pamiętać, że to dziewczyna daje przyzwolenie na pewne zachowanie lub nie. Po tej wypowiedzi pod wpływem lewicowych ataków, musiała przeprosić.

Była Miss Świata, Aneta Kręglicka w wywiadzie udzielonym Wirtualnej Polsce, odpowiedziała na pytanie co myśli na temat akcji „me too”. Została zapytana, czy dałaby jakieś rady młodym modelkom na początku swojej kariery.

– Ja nigdy nie doświadczyłam sytuacji, w której bym się poczuła źle. Ja budowałam wokół siebie aurę „bez kija nie podchodź”. Mam silny charakter i to ze mnie emanuje. Nigdy nie dostałam żadnej dwuznacznej, idiotycznej propozycji, ani nikt mnie nieelegancko nie zaczepiał – odpowiedziała.

Co tak zdenerwowało lewice i ruchy feministyczne? Jej zdanie na temat akcji „me too”.

– Trzeba pamiętać, że to dziewczyna daje przyzwolenie na pewne zachowanie lub nie. Wiele zależy od tego, jaką my, kobiety, mamy postawę, i czy my kategorycznie i natychmiast reagujemy. Wtedy nie zdarzy nam się krzywda – powiedziała Kręglicka.

Stwierdzenie o „dawaniu przyzwolenia” wywołało ogromną falę krytyki. Była Miss Świata pod naciskiem nietolerancyjnych ludzi, ugięła się i wydała oświadczenie.

W oświadczeniu powiedziała, że zdecydowanie oddziela molestowanie od gwałtu; usprawiedliwia też i wspiera kobiety, które nie są asertywne lub z innych powodów nie potrafią się przeciwstawić i bronić.

– Jesteśmy różne, każda z nas to inny przypadek, żyjemy w różnych sytuacjach życiowych, różnie też reagujemy na stres, presję i prowokację. Ważne jest jednak, abyśmy nie dawały przyzwolenia i potrafiły kategorycznie postawić granicę i powiedzieć NIE. Nie zawsze jest to łatwe, ale musimy się tego uczyć, nabywać pewności lub odważyć się i szukać pomocy” – przekonuje była Miss Świata.

Jednak w oświadczeniu podkreśla, że jej nie spotkały niegdy takie zachowania.

– Mogę tylko wypowiadać się na podstawie moich własnych doświadczeń. A ja takich doświadczeń ani podczas konkursów, ani w dalszym moim życiu, na szczęście, nie miałam. Tym bardziej nie czuję się predysponowana do poważnej dyskusji na ten temat. Zostałam zapytana o atmosferę podczas konkursów i ewentualne próby molestowania i takiej odpowiedzi udzieliłam – powiedziała w oświadczeniu Aneta Kręglicka.

