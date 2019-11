Kolejny samobój Jaśkowiaka. Kandydat na kandydata na prezydenta w lewackim szale

Po tym jak Jacek Jaśkowiak zgłosił swój start w prawyborach Koalicji Obywatelskiej, coraz częściej wypowiada się on w mediach. Ostatnio prezydent Poznania wyraził swój pogląd na temat eutanazji.

Jacek Jaśkowiak był gościem w programie „Graffiti” w Polsat News. Polityk, pytany przez prowadzącego Piotra Witwickiego, wyraził swoją opinię na temat pozycji prezydenta w polskim systemie politycznym.

– Zmieniło się to, że jako opozycja mamy większość w Senacie i funkcja prezydenta dla opozycji jest bardzo istotna. Zmieniło się też to, że przez wynik wyborczy jesteśmy, jako samorządy pozbawiani środków, są nam przyznawane kolejne zadania. To co teraz robię wiąże się również z tym, by bronić samorządów – mówił Jaśkowiak.

Prowadzący nawiązał także do wypowiedzi prezydenta Poznania dotyczącego związków partnerskich oraz małżeństw jednopłciowych. Jaśkowiak powiedział w RMF FM, że popiera tego typu rozwiązania, jednakże nie jest to dla niego najważniejsza kwestia.

Witwicki zapytał również swojego gościa o problem eutanazji. Zdaniem Jaśkowiaka, to jeden z „bardzo trudnych tematów”, który „wymaga dyskusji i konsensusu społecznego”.

– Jeśli chodzi o kwestię eutanazji, to potrafię zrozumieć kogoś, kto cierpi na chorobę nowotworową, gdzie nie ma żadnych możliwości, by się wyleczyć. Medycyna potrafi nam przedłużać życie, ale nie zawsze potrafi nam przedłużyć to życie, tak jak to chcemy – powiedział prezydent Poznania.