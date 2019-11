Krwawa jatka na targowisku w Syrii! Turcja oskarża Kurdów, że stoją za zamachem [VIDEO]

17 osób zginęło, a ponad 20 odniosło rany w eksplozji samochodu pułapki, do której doszło we wtorek na północnym wschodzie Syrii, w strefie kontrolowanej przez Turcję – poinformowało tureckie ministerstwo obrony. O atak resort oskarżył siły kurdyjskie.

Do zamachu doszło w miejscowości Tal Halaf, leżącej na zachód od Ras al-Ajn, przy granicy syryjsko-tureckiej.

Kurdyjska „grupa terrorystyczna YPG (Ludowe Jednostki Samoobrony – PAP) kontynuuje ataki wymierzone w cywilów” – brzmi oświadczenie tureckiego resortu obrony. Dodano, że „tym razem zabójcy dzieci dokonali eksplozji samochodu pułapki (…), zabijając 17 osób i raniąc ponad 20 kolejnych”.

Jednocześnie organizacja pozarządowa Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowała, że we wtorkowym zamachu zginęło 11 osób, „w tym trzech cywilów”, a rany odniosło 28 osób.

Miasto Ras al-Ajn oraz jego okolice kontrolowane są przez sprzymierzonych z Turcją syryjskich rebeliantów w wyniku działań przeprowadzonych w toku tureckiej ofensywy w północno-wschodniej Syrii, wymierzonej w YPG. Turcja postrzega tę milicję jako organizację terrorystyczną, podczas gdy państwa zachodnie wspierają ją w walce z dżihadystycznym Państwem Islamskim (IS).

Rozpoczęta w październiku ofensywa pozwoliła Turcji na przejęcie kontroli w Syrii nad pasem terytorium wzdłuż granicy o długości 120 km i szerokości 30 km, ciągnącym się od miasta Tal Abjad po Ras al-Ajn. Operację wstrzymano po zawarciu przez Ankarę porozumień z Waszyngtonem i Moskwą, które przewidywały wycofanie bojowników YPG z większości ich pozycji przy granicy. Ankara na północnym wschodzie Syrii planuje ustanowić tzw. strefę bezpieczeństwa, gdzie ma przesiedlić z Turcji ok. 3,6 mln syryjskich uchodźców.

Another car bomb exploded in Tal Halaf, near Turkey/FSA-held Ras al-Ayn.

If YPG is indeed behind the attack, that means that YPG is using asymmetric terror tactics in order to spread fear in Turkey-held regions in northern Syria. The goal is to spread dissatisfaction. pic.twitter.com/k7sXvDZF2f

— Ali Özkök (@Ozkok_A) 26 listopada 2019