Mamy TRAILER trzeciej części kultowego polskiego filmu PSY! „Psy 3. W Imię zasad” już w styczniu 2020 w kinach

Fani Franza Maurera mogą zacierać ręce! Do sieci trafił pierwszy zwiastun trzeciej części kultowego filmu „Psy”. Film ma pojawić się już w styczniu 2020 roku.

„Psy 3. W Imię zasad” to jeden z najbardziej oczekiwanych polskich filmów 10-lecia. Zarówno pierwsza część „Psów” z 1992 r., jak i druga „Psy II. Ostatnia krew” z 1994 przyciągnęły do kin miliony ludzi. Kwestie z filmów na stałe weszły do codziennej mowy Polaków. Dla przykładu: „to zła kobieta była”.

Obie produkcje spokojnie można nazwać kultowymi i epokowymi w dziejach polskiej kinematografii. To wszystko udało się osiągnąć dzięki świetnej grze aktorskiej Bogusława Lindy, Cezarego Pazury czy Marka Kondrata.

Pochwalić trzeba także wpadającą w ucho muzykę Michała Lorenca. Czy tak będzie również w przypadku trzeciej części „Psów”?

Na zwiastunie widzimy, że zachowana została brutalność wcześniejszych części. Dalej Franz Maurer, jest twardzielem walczącym, na przekór wszystkim w imię zasad. Sam trailer nie zdradza dokładnie fabuły, która jest enigmatycznie opisywana przez samego producenta filmu.

Wiadomo jedynie, że najnowszy film Władysława Pasikowskiego, ma rozgrywać się współcześnie, po tym jak Franz Maurer wychodzi z więzienia. Jak poradzi sobie w nowej rzeczywistości? Z kim będzie musiał policzyć porachunki? Dowiemy się już 17 stycznia 2020 roku.

W filmie wystąpi plejada polskich gwiazd z Bogusławem Lindą, Cezarym Pazurą, Marcinem Dorocińskim czy Sebastianem Fabijańskim.

Poniżej zwiastun.

Źródło: filmweb.pl