Tak cukier szkodzi jelitom. Pomysł, aby jeść zdrowo przez cały tydzień i pozwalać sobie na śmieciowe jedzenie w weekend, nie jest dobry

Przeprowadzone ostatnio na myszach badania wykazały, że nadmiar cukru szkodzi jelitom. Po 2 dniach diety bogatej w cukier zwierzęta były bardziej podatne na indukowane chemicznie zapalenie jelita grubego niż myszy, które na takiej diecie nie były.

Problemy z jelitami to nie wszystko, co zauważony u myszy będących na diecie cukrowej. Otóż stwierdzono u nich również uszkodzenie tkanki jelitowej i wadliwą odpowiedź immunologiczną.

– Chcieliśmy wiedzieć, ile czasu zajmuje zmiana diety, która przekłada się na wpływ na zdrowie. W przypadku cukru i zapalenia jelita grubego zajęło to tylko dwa dni, co było dla nas naprawdę zaskakujące. Nie sądziliśmy, że stanie się to tak szybko – komentuje Karen Madsen, która specjalizuje się we wpływie diety na kondycję jelit.

Prawdopodobnie cukier ma wpływ na bakterie jelitowe. Po jego spożyciu w organizmie tworzą się warunki sprzyjające występowaniu „złych” drobnoustrojów, takich jak np. bakteria E. coli. Odpowiadają one za stan zapalny oraz wadliwą odpowiedź immunologiczną.

– Nasze badanie pokazuje, że krótkotrwałe spożywanie cukru może mieć naprawdę szkodliwy wpływ, a zatem pomysł, aby jeść zdrowo przez cały tydzień i pozwalać sobie na śmieciowe jedzenie w weekend nie jest dobry – wyjaśnia Madsen.

Stan badanych myszy uległ poprawie po uzupełnieniu ich diety o krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Może to być wstęp do opracowania suplementów dla ludzi, które dostarczałyby tego typu związków ich organizmom.

To nie pierwsze badania, które pokazują związek bakterii jelitowych ze stanem zdrowia. Już wcześniej łączono je z chorobami neurodegeneracyjnymi. Wciąż jednak potrzebne są kolejne badania, aby lepiej zrozumieć ten problem.

Źródło: „Scientific Reports”