Tak jesteście okłamywani! Prawdziwe dane o pensjach Polaków są inne, niż te oficjalne

Główny Urząd Statystyczny opublikował jedno z najdokładniejszych badań dotyczących płac Polaków pod tytułem „Struktura wynagrodzeń według zawodów”. Odnosi się ono do firm zatrudniających więcej niż 9 osób.

GUS nie podał jednak w informacji o zarobkach naszych rodaków wysokości najczęściej wypłacanego wynagrodzenia w kraju, tzw. dominanty.

Tegoroczne badanie odnosiło się do października 2018 r. Zgodnie z nim, mediana płac wynosiła wówczas 4094,98 zł brutto, czyli ok. 900 zł mniej niż średnia krajowa w analogicznym okresie – ok. 5 tys. zł. Oznacza to, że 50 proc. Polaków dostawało w badanym okresie nie więcej niż 2970 zł na rękę.

10 proc. najniżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto nie wyższe niż 2224,17 zł, czyli ok. 1616 zł na rękę. Z kolei 10 proc. najlepiej zarabiających w Polsce pracowników zarabiało co najmniej 8239,84 zł brutto, czyli 5808 zł netto.

W grupie najgorzej zarabiających przeważali mężczyźni (54,7 proc.), ale powyżej kwoty 8239,84 zł brutto obserwujemy już zdecydowaną dominację mężczyzn (67,9 proc.). Generalnie, mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie o 8,9 proc. (443,46 zł) wyższe od średniego, a kobiety ‒ niższe o 9,2 proc. (o 460,42 zł).

GUS nie podał jednak ważnego wskaźnika – tzw. dominanty wynagrodzeń, czyli najczęściej wypłacanej pensji w kraju.

W październiku 2016 r. najczęściej wypłacana pensja w Polsce wyniosła 2074,03 zł brutto, co oznacza, że najpopularniejszą płacą było w tamtym czasie 1512 zł na rękę. Dla porównania w 2014 r. dominanta wyniosła 2469,47 zł brutto (1787 zł netto), a w 2012 r. – 2189,11 zł, czyli 1592 zł netto. Pokazuje to, że płace w tym okresie najczęściej malały, a nie rosły.

W przypadku 2018 r. nie znamy pensji, którą najczęściej otrzymują Polscy, czyli dominanty. GUS tłumaczy, że opracowanie tych danych wymaga pogłębionej analizy, dlatego wyniki te zostaną upowszechnione w ramach kolejnych publikacji wyników badania struktury wynagrodzeń.

Najpewniej jednak GUS nie chce powtórzenia sytuacji z 2017 r., w którym opublikował dominantę za 2016 r. wynoszącą nieco ponad 1,5 tys. zł i w prasie rozgorzała dyskusja, dlaczego najczęściej wypłacana pensja w naszym kraju jest tak niska.

Źródło: businessinsider.com.pl