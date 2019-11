Wielki głód na Ukrainie? Według Partii Razem „to nie był prawdziwy komunizm”. Lewica broni najbardziej zbrodniczego ustroju totalitarnego w historii świata [FOTO]

W ostatnią sobotę na Ukrainie obchodzony był Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych, w wyniku których życie straciły miliony osób. „Hołodomor” popchnął głodujących Ukraińców do tak strasznych czynów, jak m.in. kanibalizm. Niedobory środków i żywności były wynikiem nieefektywnego, komunistycznego modelu zarządzania państwem. Młodzieżówka Partii Razem uważa jednak, że „to nie był prawdziwy komunizm”.

Według szacunków Instytutu Demografii i Badań Społecznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy „Hołodomor” zabił prawie 9 mln osób w całym ZSRR, w tym ok. 4 mln na Ukrainie.

Młodzieżówka radykalnie lewicowej Partii Razem zamieściła 25 listopada wpis na Facebooku, mający być formą upamiętnienia ofiar. W załączonej grafice lewicowcy oskarżają o Wielki Głód… nacjonalistów.

W komentarzach pod wpisem rozpętała się prawdziwa burza. Użytkownicy FB zaczęli oskarżać lewicowców o wybielanie zbrodniczego systemu, jakim z całą pewnością był komunizm.

Działacze młodzieżówki Partii Razem zamiast się zreflektować i z całą siłą potępić lewicowy totalitaryzm, który panował w ówczesnym ZSRR, zaczęli kreować Stalina na nacjonalistę i kapitalistę. Komentujący byli atakowani przez administratora fp młodzieżówki.

„To nie była katastrofa humanitarna, tylko ludobójstwo, czyli zbrodnia planowana i dokonana z premedytacją” – napisali lewicowi działacze.

Według Razem „Hołodomor” wynikał z nacjonalizmu Józefa Stalina. To twierdzenie nie pokrywa się ani z tym, co wiemy ze studium historii tego strasznego wydarzenia, ani z geografii jego przebiegu. Ukraińcy nie stanowili nawet połowy ofiar, więc mówienie, że było to planowe ludobójstwo, wymierzone w określoną nację jest jawnym kłamstwem.

Oczywiście, można tu mówić o ludobójstwie, które wynikło z kształtu ówczesnego systemu – komunizm zawsze prowadzi do katastrofy, a dziś udowadnia to na przykład krytyczna sytuacja Wenezueli.

Głów na Ukrainie był efektem stalinowskiej polityki przymusowej kolektywizacji rolnictwa, która została zaczerpnięta wprost z teorii Marksa i Engelsa.

Dziś mamy do czynienia z pewną restauracją rozwiązań polskiego komunizmu z czasów PRL w wykonaniu obozu rządzącego. Jak widać młodzi lewicowi działacze z Razem są zafascynowani twardym komunizmem z pod znaku sierpa i młota, i gotowi są nawet wybielać ten zbrodniczy system.

Miejmy nadzieję, że nigdy nie dojdzie do sytuacji, gdy polskim państwem rządzić będzie komitywa PiS-Razem, bo mogłoby się to dla nas skończyć fatalnie.