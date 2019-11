Amerykański specjalista i teoretyk od prania brudnych pieniędzy został zatrzymany za… pranie pieniędzy

Znany w USA naukowiec prof. Bruce Bagley został oskarżony o „wypranie” trzech milionów dolarów z łapówek dla wenezuelskich urzędników. W końcu się na tym znał, ale skoro go złapali, to byłby to dowód na to, że nawet dobry teoretyk nie musi się sprawdzić jako praktyk.

Ten profesor stosunków międzynarodowych i ekspert od przestępczości zorganizowanej i narko-pieniędzy został oskarżony o wypranie milionów nielegalnie zdobytych dolarów przez wysokich urzędników z Wenezueli.

Oskarżenie wywołało dużą konsternację wśród jego kolegów i studentów. 73-letni Bruce Bagley miał opracować dla Wenezuelczyków metody zalegalizowania około 3 milionów dolarów, które pochodziły z procederu korupcyjnego.

Bagley został zwolniony za kaucją w wysokości 300 000 $ i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Grozi mu jednak nawet wyrok do 20 lat więzienia. Bagley miał pomagać w transferach pieniędzy na czternaście rachunków bankowych w Szwajcarii i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Proceder miał trwać od listopada 2017 r. do kwietnia 2019 r.

Teraz umiejętności i wiedzę profesora zweryfikuje sąd w Nowym Jorku. Bagley był profesorem Uniwersytetu w Miami, konsultantem agendy ONZ (Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), Departamentu Stanu i kilku rządów Ameryki Łacińskiej, którym pomagał „walczyć” właśnie z praniem brudnych pieniędzy.

Źródło: Le Figaro International