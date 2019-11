Berkowicz wytyka grupie posłów oszustwo wyborcze! Poseł koalicji rządzącej udaje, że nie wie, iż akcyza jest podatkiem [VIDEO]

Konrad Berkowicz zarzucił grupie posłów Zjednoczonej Prawicy, iż oszukali wyborców. Kuriozalne zachowanie posła Ociepy z rządzącej koalicji.

Konrad Berkowicz przypomniał w TVP deklarację 7 posłów z Solidarnej Polski, którzy przed obecnymi wyborami do Sejmu podpisali deklaracje, iż nie zagłosują za podniesieniem podatków.

Poseł Konfederacji pokazał na tablecie twarze tych posłów i zwrócił uwagę, że złamali daną obietnicę już w trakcie pierwszego głosowania w Sejmie dotyczącego podniesienia akcyzy na alkohol.

– Czy Zjednoczona Prawica ukara tych posłów za publiczne wyborcze oszustwo wyborców? – dopytywał.

– Czy pozbędziecie się tych posłów? – naciskał Berkowicz obecnego w studio posła Marcina Ociepę z współrządzącej z PiS partii Porozumienie J.Gowina.

Odpowiedź posła rządzącej koalicji była zdumiewająca. Stwierdził on, iż akcyza nie jest podatkiem!

Albo poseł Ociepa nie wie czym jest akcyza albo mamy tu raczej do czynienia z nieudolną próbę obrony swoich kolegów i próbą oszukania telewidzów. Niezależnie od tego który wariant jest prawdziwy jest to powód do ogromnego wstydu i potwierdzenie „wysokiej jakości” kadr rządzącej koalicji.