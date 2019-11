Dwie bomby jednego dnia. Ewakuacja w Toruniu

Pracownicy sadzący drzewa wzdłuż al. Solidarności w Warszawie znaleźli niewybuch – poinformował 27 listopada aspirant sztabowy Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej Policji.

O znalezisku policjanci zostali powiadomieni przed godziną 12. „Teren został zabezpieczony” – przekazał policjant, który dodał, że o znalezisku poinformowano już saperów.

Niewybuch ma około 20-30 cm długości i pochodzi najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Póki co nie było potrzeby ewakuowania mieszkańców okolicznych bloków. Wcześniej w tym samym miejscu pracownicy znaleźli podobny niewybuch.

250-kilogramową bombę znaleziono natomiast na placu budowy przy ul. Strobanda na osiedlu JAR w Toruniu. Konieczna była ewakuacja mieszkańców z pięciu bloków, pracowników z okolicznych placów budowy oraz z zajezdni autobusowej. Na miejscu pracowały wszystkie służby m.in. saperzy z Inowrocławia.

– Działania w tym miejscu zostały zakończone. Saperzy wydobyli niewybuch i został on wywieziony na poligon – poinformowała rzecznik prasowa Urzędu Miasta w Toruniu. Stremplewska dodała, że mieszkańcy wracają już do domów. Wcześniej ewakuowano ok. 100 osób.

Nie było to pierwsze takie znalezisko w tej części Torunia. Tym razem odnaleziono najprawdopodobniej bombę lotniczą z okresu II wojny światowej.

Źródło: PAP