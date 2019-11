Francuz znalazł w swoim ogródku kawałek… Airbusa. Jak dotąd nikt nie zgłosił awarii

Dość zaskakującego odkrycie dokonał w swoim ogrodzie mieszkaniec miasta Daux, we farncuskim departamencie Haute-Garonne na południu kraju. Znalazł on kawałek Aibusa, który spadł mu z nieba.

Element o długości jednego metra i szerokości 50 centymetrów nosił napis „Airbus”, co zaalarmowało znalazcę. Chociaż nie spowodował on żadnych szkód materialnych, to właściciel ogródka zawiadomił władze.

Element przekazano ekspertom firmy Airbus, która znajduje się w niedalekiej Tuluzie. Jej rzecznik potwierdził, że znaleziony przedmiot to „kawałek samolotu”. Poinformował też, że „trwa dochodzenie”, ale jak na razie nie ustalono pochodzenia tego elementu z konkretnej maszyny.

Mer Daux Patrice Lagorce mówi, że ie zna podobnego przypadku w swoim mieście. Miasto Daux, które ma 2300 mieszkańców, leży około dziesięciu kilometrów od ruchliwego lotniska Toulouse-Blagnac.

Poza lotami pasażerskimi z tego lotniska odbywa się też oblatywanie prototypów maszyn z zakładów Airbusa w Tuluzie i być może z tym faktem należy łączyć niezwykłe znalezisko.

