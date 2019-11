Ile pieniędzy ma Janusz Korwin-Mikke? Poseł Konfederacji nie ukrywa swojego majątku, tak jak robią to inni politycy

Niedawno tabloidy oburzały się, że Janusz Korwin-Mikke „pomimo tego, że ma miliony, kupuje skarpetki na bazarze”. Super Express postanowił sprawdzić, czy poseł Konfederacji i prezes partii KORWiN rzeczywiście jest taki bogaty.

Co Janusz Korwin-Mikke wpisał w swoim oświadczeniu majątkowym? W przeciwieństwie do wielu innych polityków, Konfederata nie bawił się w przepisywaniu części majątku na żonę, aby w oczach wyborców wyjść na biedniejszego – jest to popularne zjawisko, bo Polakom najwyraźniej wydaje się, że mniej majętni politycy są uczciwsi.

„Janusz Korwin-Mikke majątek (oświadczenie za 2013): 25 000 zł. Dom warty 800 000 zł, mieszkanie warte 350 000 zł, działki 1. warta 350 000 zł, 2. warta 800 000 zł, 3. warta 4 500 000 zł, 4. warta 1 000 000 zł, 5. warta 230 000 zł, 6. warta 100 000 zł, 7. warta 1 500 000 zł, 8. warta 60 000 zł (współwłasność)” – można przeczytać w oświadczeniu majątkowym posła.

Do tego dochodzą jeszcze przychody polityka i jego samochodu. Również w tej kwestii Korwin-Mikke był w oświadczeniu całkowicie szczery.

„Z prowadzenia działalności gospodarczej przychód wyniósł 118 314,06 zł a dochód 677,42 zł. Inne dochody z tytułu zatrudnienia (publikacje prasowe): przychód 64 937,95 zł dochód 32 468,97 zł. Samochody Hunday Tuscon z 2006 roku i Fiat Grande Punto z 2008 roku”.

Trudno ocenić, czy jest to jakiś naprawdę wielki majątek. Zapewne poseł Konfederacji posiada więcej niż przeciętny Polak, ale pewnie mniej niż wielu polityków ukrywających swoje rzeczywiste dochody.

Źródło: Super Express