Lech Wałęsa PRZEGIĄŁ! Tym wpisem rozwalił system! Ludzie turlają się ze śmiechu

Lech Wałęsa powinien porzucić Facebooka? To pytanie w ostatnim czasie padało dość często. Były prezydent mimo wielu wpadek nie zwalnia. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych polityków w Polsce znów wywołał w sieci zdumienie, rechot, salwy śmiechu i masę pytań o sens swojego wpisu. O co w ogóle chodzi?

Wałęsa często publikuje zdjęcia ze swoich podróży, spotkań z ludźmi, zdjęcia z gośćmi, którzy go odwiedzają itd. Nie krępuje się też uzewnętrzniać swoich przemyśleń w przestrzeni internetowej. A szkoda.

Cóż, ostatnio chyba postanowił oszczędzić użytkownikom Facebooka interpretacji swoich mądrości i podzielił się lakonicznym wpisem, który prawdopodobnie był jakąś błyskotliwą konkluzją wieńczącą jego wewnętrzne przemyślenia. Co napisał? „No właśnie” – i to wszystko!

O co mu chodziło nie wie nikt, ale wszyscy nie mogą powstrzymać śmiechu. Widać to w komentarzach. Oto kilka z nich:

– Mądrego to aż miło posłuchać.

– Tak jest Panie Prezydencie! Widzę moim mottem życiowym Pan się kieruje! Pozdrawiam serdecznie!

– Polubiłem Leszka tylko dla komentarzy. 😁 Dawka humoru na wysokim poziomie.

– Święte słowa Panie prezydencie.

– Te słowa już dawno powinny paść.

– O to to.