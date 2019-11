Na Bliskim Wschodzie dalej niespokojnie. Izrael odpowiedział atakiem lotniczym na wystrzelenie rakiet ze Strefy Gazy [FOTO]

Izraelskie lotnictwo przeprowadziło naloty na kilka obiektów Hamasu w Strefie Gazy. Była to odpowiedź na wystrzelenie z palestyńskiego terytorium dwóch rakiet w kierunku Izraela. Nie ma doniesień o zniszczeniach bądź ofiarach.

We wtorek wieczorem izraelska armia poinformowała, że ze Strefy Gazy wystrzelone zostały dwie rakiety, z których jedna została przechwycona przez system obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła.

W odpowiedzi Izrael przeprowadził naloty, które miały miejsce tuż po tym, jak izraelski premier Benjamin Netanjahu zagroził, że „energicznie zareaguje na każdy atak”. Celem nalotów były składy amunicji, należące do Hamasu.

– Jeśli ktoś w Strefie Gazy myśli, że może podnieść głowę po operacji Czarny Pas, to jest w dużym błędzie – oświadczył Netanjahu odnosząc się dwudniowych intensywnych walk między siłami izraelskimi a palestyńskimi bojownikami, które miały miejsce dwa tygodnie temu.

Jak pisze agencja AP, atak rakietowy z palestyńskiej enklawy był drugim takim incydentem w tym tygodniu i poważnie zachwiał zawieszeniem broni, które zakończyło

walki przed dwoma tygodniami. Zostało ono wynegocjowane przy aktywnym udziale specjalnego wysłannika ONZ ds. Bliskiego Wschodu Nikołaja Mładenowa i przedstawicieli dyplomacji egipskiej, mającej dobre kontakty w Strefie Gazy, w tym – z przywódcami Hamasu.

Wcześniej izraelskie siły zabiły w precyzyjnym ataku lotniczym w Strefie Gazy jednego z czołowych dowódców Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu Bahu Abu Al-Attę, który koordynował ataki rakietowe na Izrael. Spotkało się to z natychmiastową odpowiedzią palestyńskich bojowników, którzy wystrzelili w kierunku Izraela serię rakiet. Izrael przeprowadził w odpowiedzi dziesiątki nalotów, zabijając co najmniej 34 Palestyńczyków; co najmniej 60 osób zostało rannych.

Hello the world Gaza under attack now…😰 dosenz of Israeli warplanes above us now and people here very worried…Please o world move to stop Israel…we have children here…my sisters children in fear and horrornow 😭 and under dark without lights… pic.twitter.com/ZT8sHTUY7c

— Aurangzeb A (@AurangzebA7) November 27, 2019