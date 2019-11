Nadchodzi Robocop! Amerykańska policja wykorzystuje roboty do swoich akcji [VIDEO]

Scenariusze w których roboty-policjanci patrolują ulice miast są coraz bliższe rzeczywistości. Amerykańska policja testuje psy-roboty Spot.

Pokazany przez firmę Boston Dynamics podczas prowadzonej przez serwis Tech Crunch konferencji materiał wideo zatytułowany „MA State Police” pokazuje, jak para robotów Spot otwiera drzwi i wchodzi do makiety domu na terenie ćwiczebnym policji.

Stojąca na straży wolności obywatelskich organizacja American Civil Liberties Union (ACLU) oceniła, że „zbyt często wprowadzanie nowych technologii dzieje się szybciej, niż nastepują reakcje społeczne, polityczne czy prawne”. ACLU wskazała, że chciałaby uzyskać większą „przejrzystość” co do wykorzystania robotów Spot, dokładnych sposobów ich użycia i rodzaju sił policji, jakie będą współpracować z maszynami. Stowarzyszenie dodało, że kluczowy jest także aspekt potencjalnego wyposażenia robotów w broń palną.

W odpowiedzi Policja Massachusetts podała, że od ok. trzech miesięcy testuje roboty Spot w scenariuszach treningowych. Psy miały też pomóc w dwóch prawdziwych „incydentach”, choć szczegóły tych sytuacji pozostały tajemnicą.

Roboty używane są w charakterze „mobilnych urządzeń obserwacji zdalnej” do sprawdzania podejrzanych urządzeń lub lokacji potencjalnie zagrażających funkcjonariuszom. W wypowiedzi dla bostońskiego radia WBUR przedstawiciel policji wskazał też, że maszyny są wykorzystywane w oddziale bombowym.

Mass. State Police got to use @BostonDynamics’ Spot the robot dog for three months this year. That’s raising questions about what kind of policies there should be about how police can use robots. https://t.co/SVTjc0J2bJ pic.twitter.com/px22Ooj5Yr

— ally jarmanning (@allyjarmanning) 25 listopada 2019