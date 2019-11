Papież Franciszek musi się OSTRO TŁUMACZYĆ. Korupcja w Watykanie

O swoim zaangażowaniu w walkę z korupcją papież Franciszek zapewnia opinię publiczną od samego początku swojego pontyfikatu. Czy kontrowersyjny hierarcha utrzyma się na Tronie Piotrowym pomimo kolejnego skandalu?

Ostatnie oskarżenia o korupcję pojawiły się 1 października tego roku, kiedy policja dokonała nalotu na biuro finansowe Watykanu (Authority Financial Information).

Rene Bruelhart, 47-letni szwajcarski prawnik, był prezesem AFI od 2014 r., ale podał się do dymisji sześć tygodni po nalotach, gdy wzrosły podejrzenia co do charakteru inwestycji w londyńskie nieruchomości dokonanych przez Watykan.

Funkcjonariusze przejęli dokumenty i komputery, ponieważ w toku śledztwa pojawiły się podejrzenia co do zdolności Watykanu do samodzielnego moderowania procesów finansowych.

Wracający z pielgrzymki do Tajlandii i Japonii papież uważa, że bieżący problem korupcji w Watykanie można rozwiązać.

Rozmawiając z dziennikarzami w samolocie, biskup Rzymu starał się zapewnić katolików na całym świecie, którzy dając pieniądze na tacę dokładają się do inwestycji Kościoła, że ​​Watykan robi wszystko, co możliwe, aby mieć gwarancje, że ich pieniądze zostaną właściwie wykorzystane.

Prawda jest jednak taka, że Franciszkowi pali się grunt pod stopami. Niedługo minie 7 lat od jego wyboru na papieża, a wciąż nie zrealizował on swoich obietnic dotyczących przejrzystości watykańskich finansów, które składał na początku pontyfikatu.

Benedykt XVI abdykując, stworzył niebezpieczny precedens, który bardziej podirytowani kardynałowie, mogą wykorzystać przeciwko Franciszkowi aby zmusić go do dymisji.

Źródło: www.express.co.uk