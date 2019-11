Pedofil ze Świdnicy skazany! 12 lat więzienia dla bestii

Tomasz Ł. został skazany przez Sąd Okręgowy w Świdnicy na karę 12 lat pozbawienia wolności. 29-letni mężczyzna zgwałcił 5-letniego chłopca. To już kolejny wyrok tego zboczeńca.

Pierwsze wiadomości o czynach, których dopuścił się Tomasz Ł., pojawiły się już 2 lata temu. Jak ujawnił wówczas „Super Express”, pedofil ten przebywał na wolności, pomimo że został skazany na 6 lat pozbawienia wolności za gwałt na dziecku.

Wynikało to z faktu, iż Tomasz Ł. choruje na stwardnienie rozsiane, przez co porusza się na wózku inwalidzkim. Wówczas okazało się, że nie ma w Polsce więzienia przystosowanego do jego potrzeb.

Po tym opuszczeniu zakładu karnego Tomasz Ł. skrzywdził kolejne dziecko – tym razem syna swojej sąsiadki. Co więcej, swój czyn nagrał na telefon, a następnie pokazywał go innym zwyrodnialcom. Po tym jak „Super Express” opisał tę historię, znalazło się miejsce w więzieniu dla pedofila.

Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał we wtorek Tomasza Ł. na 12 lat pozbawienia wolności.

– To surowy i sprawiedliwy wyrok – mówi prokurator Marek Rusin.

– Oprócz tego, że Tomasz Ł. trafi do więzienia, to po jego wyjściu przez 10 lat nie będzie mógł zbliżać się do swojej ofiary. Tak długi wyrok daje też szansę na to, że ten człowiek już nigdy nikogo nie skrzywdzi – dodaje oskarżyciel.

Możliwe, że po upływie okresu wykonania kary sąd zdecyduje o umieszczeniu Tomasza Ł. w specjalnym „ośrodku dla bestii”.