Postkomuch Czarzasty dalej broni sowietów! „Żołnierze radzieccy wyzwalali Polskę”

Włodzimierz Czarzasty w rozmowie w „Gościu Wiadomości” powrócił do tematu „Armii Czerwonej wyzwalającej Polaków”. To już kolejna, po negacji zbrodni komunizmu przez młodzieżówkę Razem, wypowiedź przedstawiciela lewicy, w której prezentowana jest alternatywna, czerwona wizja historii.

Lider SLD przekonywał w TVP, że Sowieci wyzwalali Polskę spod jarzma nazistów.

– Na terenie Polski zginęło 700 tysięcy żołnierzy radzieckich. Gdyby pan porozmawiał z rodzicami i dziadkami, to by panu powiedzieli, że tereny, które zostały wyzwolone, tereny odzyskane, były wyzwalane przez dwie armie : Jedna armia to była armia wojska polskiego, w tym gen. Jaruzelskiego. […] A druga to była armia radziecka – powiedział lewicowy polityk.

Prowadzący z TVP nie mógł zgodzić się z Czarzastym, jednak ten nie dawał za wygraną.

– Jeżeli ktoś obciąży żołnierzy radzieckich, którzy ginęli, to niech powie to matce, której dziecko zginęło. To są moje poglądy, poglądy polskiej lewicy. Żołnierze wyzwalali również Polskę.

Co ciekawe, według Czarzastego żołnierze, którzy według niego wyzwalali Polskę, to zupełnie inne wojsko niż to, które wcześniej Polskę napadło.

– Czy ci żołnierze przeszli i wyzwalali Polskę? […] Pan powinien mówić: to robili dobrze, to robili źle – powiedział polityk.

Źródło: TVP INFO