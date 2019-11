Pracownicy Telewizji Publicznej Kurskiego zamówili sobie nowe zabawki. 651 nowoczesnych telefonów i 56 tabletów

TVP ogłosiła zamówienie na dostawę 651 fabrycznie nowych telefonów (w tym 31 smartfonów wysokiej klasy) oraz 56 tabletów – informują „Wirtualne Media”. Niektóre z zamówionych komórek kosztują nawet ponad tysiąc złotych.

Łącznie w zamówieniu Telewizji Publicznej znalazło się 620 telefonów komórkowych, z czego 516 ma kosztować do 750 zł każdy, 40 – do 1,6 tys. zł, 30 – do 3 tys. zł, 20 – do 2,5 tys. zł, a 14 – do 3,2 tys. zł – informuje portal „Wirtualne Media”.

Zamawiającym zależy na tym, aby dostarczony sprzęt był z klasy premium. Na 31 smartfonów pięć ma być wysokiej klasy, po trzy – premium i super premium, a po dziesięć – business premium i business super premium.

Wedle wytycznych modele zamawianych smartfonów mogą pochodzić najdalej z ubiegłego roku.

W przypadku tabletów telewizja reżimowa zamówiła 26 sztuk z ekranami 10-11 calowymi, 10 z ekranami 12,5-13 calowymi, 10 z ekranami dotykowymi o przekątnej 5,7-6,2 cala i 10 z ekranami dotykowymi 6,3-6,5 cala.

W zamówieniu nie określono dokładnie ile TVP jest gotowa wydać na nowe zabawki dla swoich pracowników.

Źródło: Wirtualne media