Przerażająca zapowiedź! W piątek odbędą się tysiące strajków klimatycznych

We wrześniu miał miejsce strajk klimatyczny, który przyciągnął wielu uczestników również w Polsce. Teraz szykuje się powtórka akcji, która została zapowiedziana na najbliższy piątek.

Strajk klimatyczny ma się odbyć w ponad 3 tysiącach miejsc na świecie. W Polsce będą to 24 miasta, wśród których są m.in. Piła, Kielce, Rzeszów, Łódź, Kraków i Warszawa. Hasłem przewodnim akcji jest „Dosyć słów, teraz czyny”.

– Opuszczamy szkołę, by pokazać, że nie poprzestaniemy na słowach i obietnicach, ponieważ potrzebne są realne działania. Katastrofa klimatyczna nie poczeka na odpowiedni moment – zapowiadają organizatorzy.

Strajki klimatyczne odbywają się zawsze w piątki, jednakże ta data będzie szczególna. Otóż kilka dni później rozpoczyna się szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie, a ponadto 29 listopada to w tym roku tzw. Black Friday, a więc początek wielkich wyprzedaży.

– Chcielibyśmy, by ludzie zamiast stać w kolejkach, poszli na nasz strajk. W obliczu katastrofy nic nie jest ważniejsze, niż jej powstrzymanie – mówią organizatorzy.

Wydarzenie odbędzie się w 153 krajach świata i jak zwykle wezmą w nim udział głównie dzieci i młodzież. Czyżby w całej tej akcji chodziło o globalne wagary nazywane dla niepoznaki „strajkiem klimatycznym”?

