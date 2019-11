Rosjanie pokazali Amerykanom nową broń Putina – hipersonicznego Awangarda. Osiągnie gotowość bojową już wkrótce [VIDEO]

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że grupa amerykańskich inspektorów zapoznała się z najnowocześniejszą bronią jaką dysponuje obecnie Moskwa. Było to możliwe na mocy układu New START.

Zgodnie z oświadczeniem Amerykanie zapoznali się z najnowszą bronią w arsenale strategicznym Rosji, czyli hipersonicznym pociskiem Awangard. Inspekcja miała mieć miejsce w dniach 24-26 listopada.

Rosjanie zgodzili się na inspekcję ze względu na obowiązujący układ New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) aby podtrzymać jego obowiązywanie i efektywność dla obu stron.

Sprawa jest o tyle istotna, że Rosja i USA nie wynegocjowały jeszcze przedłużenia układu New START o kolejne 5 lat. Porozumienie wygasa 5 lutego 2021 roku.

W tym roku USA, a potem Rosja wypowiedziały już obowiązywanie Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (INF Treaty).

Administracja Prezydenta Trumpa zdecydowała się na zerwanie Traktatu INF ponieważ uważała, iż Rosja nie przestrzega go co najmniej od 2014 roku. Chodzi o pociski manewrujące 9M729 wykorzystywane w zestawach Iskander-K, który prócz rakiet balistycznych ma możliwość wykorzystywania rakiet manewrujących mogących przenosić głowice nuklearne na odległość większą niż dopuszczalne w traktacie 500 km. Rosja zaprzeczała tym oskarżeniom.

Informację o istnieniu systemu Awangard ujawnił w marcu 2018 roku prezydent Rosji Władimir Putin. Pod koniec ubiegłego roku poinformowano o rozpoczęciu seryjnej produkcji. W ostatnich dniach podana została informacja, że zgodnie z zapowiedziami system osiągnie gotowość bojową w grudniu 2019 roku, a pierwsze rakiety trafiły już do bazy Dombarowski w obwodzie orenburskim gdzie stacjonuje 13 Dywizja „Czerwony Sztandar” wchodząca w skład 31 Armii Rakietowej.

System rakietowy Awangard składa się z międzykontynentalnego pocisku balistycznego UR-100N UTTKh, którego głowicę stanowi tak zwany glider. W odróżnieniu od klasycznej głowicy oddziela się od wynoszącej go rakiety balistycznej jeszcze przed opuszczeniem ziemskiej atmosfery i kontynuuje lot z ogromną prędkością za pomocą własnego napędu po bardzo spłaszczonej trajektorii zachowując zdolność do wykonywania manewrów, a następnie spada lotem ślizgowym na cel z prędkościami rzędu 20-27 Mach, czyli do około 7 km/s. Dzięki takim parametrom lotu jego trajektoria, w przeciwieństwie do klasycznych pocisków balistycznych, nie jest możliwa do obliczenia co ma według Rosjan uniemożliwić jego zniszczenie za pomocą istniejących obecnie systemów obrony antybalistycznej.

Źródło: TASS/nczas