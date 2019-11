Szokujące dane Patriarchy! 245 milionów prześladowanych chrześcijan na świecie

Patriarchowie, kardynałowie, politycy i chrześcijanie z całego świata zjechali w tym tygodniu do Budapesztu na II Międzynarodową Konferencję na temat Prześladowań Chrześcijan. W Europie tylko Węgry i Polska mówią głośno o istnieniu tego problemu. Amerykanie obiecali pomoc.

Konferencja na temat prześladowań chrześcijan, która odbywa się od 26 do 28 listopada została zorganizowana po raz drugi. Liczba uczestników od czasu zwołania przez węgierski rząd pierwszej konferencji w 2017 roku podwoiła się. Bierze w niej udział 650 uczestników z ponad 40 krajów.

– Mamy 245 milionów powodów, aby tu być. Tak wielu ludzi jest prześladowanych codziennie z powodu ich chrześcijańskiej wiary – powiedział węgierski sekretarz stanu ds. Pomocy prześladowanym chrześcijanom Tristan Azbel, 26 listopada, otwierając konferencję.

Azbel jest siłą napędową Węgierskiej Pomocy, inicjatywy rządowej polegającej na udzielaniu pomocy międzynarodowej szczególnie prześladowanym wspólnotom chrześcijańskim na Bliskim Wschodzie, co odróżnia Węgry od większości europejskich rządów.

Arcybiskup Bashar Warda z Erbilu w Iraku powiedział agencji CNA, że ma nadzieję, że więcej europejskich przywódców uzna i zareaguje na to, że chrześcijanie są prześladowani na Bliskim Wschodzie.

– Prosiłbym europejskich przywódców, aby zdali sobie sprawę z faktu, że chrześcijanie są prześladowani, ponieważ do tej pory ten głos jest wciąż słaby – powiedział Warda.

– Węgry i Polska postąpiły słusznie, mówiąc jasno i głośno: chrześcijanie są prześladowani – podkreślił.

– To, co nas łączy, to przyczyna prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie i nasze poszukiwanie elementów, które powodują te straszne sytuacje w najstarszych chrześcijańskich wspólnotach Wschodu – powiedział Gewargis III, Patriarcha Asyryjskiego Kościoła Wschodu.

W konferencji uczestniczy wielu przywódców chrześcijańskich z Syrii, Iraku i Libanu, w tym Patriarcha Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego w Antiochii Ignacy Efrem II, Chaldejski Arcybiskup Katolickiego Mosulu Najeeb Michaeel oraz wielebnego Joseph Kassab, szef Wspólnoty Ewangelickiej Syrii i Libanu.

Ignacy Efrem II, powiedział w trakcie konferencji, że liczba chrześcijan w Iraku zmniejszyła się o 90%, a w Syrii spadła o połowę. Jako przyczyny wskazał ucieczkę przed prześladowaniami, zmuszanie do przejścia na islam lub śmierć.

Na konferencji obecni są także politycy. Jako jeden z mówców wystąpił premier Węgier Viktor Orban.

– Węgrzy wierzą, że wartości chrześcijańskie prowadzą do pokoju i szczęścia i dlatego nasza Konstytucja stanowi, że ochrona chrześcijaństwa jest obowiązkiem państwa węgierskiego, zobowiązuje nas do ochrony wspólnot chrześcijańskich na całym świecie cierpiących prześladowania – powiedział.

Węgierski premier zwrócił także uwagę, że z krajów Europy Zachodniej wyjechało na Bliski Wschód tysiące bojowników, którzy zasilili szeregi Państwa Islamskiego, które zwalczało chrześcijan.

Na konferencji odczytano także list prezydenta Donalda Trumpa, któremu bliska jest idea ochrony chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

Rządy Węgier i USA zgodziły się w listopadzie na wspólne finansowanie projektów odbudowy w Qaraqosh, największym mieście w Iraku z chrześcijańską większością.

Źródło: Catholic News Agency