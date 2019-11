Szykują się BIAŁE ŚWIĘTA? Wiemy gdzie i kiedy może spaść śnieg

Prawdopodobnie każdy mieszkaniec naszego kraju marzy o białych świętach i śnieżnej zimie. Najnowsza prognoza pogody dla Torunia i okolic jest nieco bardziej optymistyczna niż ta dla reszty kraju. Tam śnieg może spaść już niedługo.

Jeśli doniesienia meteorologów o padającym śniegu się sprawdzą, to mieszkańcy Torunia uświadczą zimowej aury już w tę sobotę i niedzielę (30 listopada – 1 grudnia).

Niestety dodatnie temperatury sprawią, że biały klimat nie utrzyma się zbyt długo, ale ten weekend może być dobrym zwiastunem na święta.

Do weekendu pogoda w Toruniu zapowiada się dość nieciekawie.

– Będziemy się dostawać na skraj niżu atmosferycznego znad Wielkiej Brytanii, a z południa zacznie napływać nieco cieplejsza masa powietrza, która po południu będzie miała temperaturę około 7 stopni (odczujemy chłód). Południowy wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, a ciśnienie atmosferyczne nadal będzie spadać. Warunki biometeorologiczne pozostaną niekorzystne. W ciągu dnia dominować będzie pochmurne niebo, ale mimo to nie powinno padać – informuje Rafał Maszewski, autor strony pogodawtoruniu.pl.

Co z resztą Polski? Według Wirtualnej Polski opady deszczu ze śniegiem utrzymają się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. Pierwszy poniedziałek i wtorek grudnia przywitają nas za to iście zimową pogodą, z kolei już od środy powinno zacząć się ocieplać.

To jednak oznacza zaledwie kilka stopni na plusie, więc gdzieniegdzie mogą pojawiać się jeszcze opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Źródło: WP/SE/pogodadlatorunia.pl