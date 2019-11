W Radiu Kielce nie ogarniają rzeczywistości? Zobacz, jak bezczelnie zmanipulowali wypowiedź polityka Konfederacji

Działacz partii KORWiN i Konfederacji zwrócił uwagę, że nawet za PRL zatrudniano mniej urzędników. Radio Kielce postanowiło zmanipulować wypowiedź i pokazać ją w taki sposób, jakoby konfederata… chwalił PRL. Sam polityk wyśmiał rozgłośnię wyjaśniając, co powiedział w rzeczywistości.

– Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zwróciłem uwagę na fakt, że obecnie jest o wiele więcej urzędników niż za komuny. Radio Kielce daje tytuł: „Konfederacja chce, żeby Kielce wzorowały się na PRL” – napisał na Twitterze Dawid Lewicki, wiceprezes partii KORWiN i działacz Konfederacji..

To oczywista manipulacja ze strony Radia Kielce. Bowiem Konfederacji według przedstawionego stanowiska jasno chodzi o to, by było lepiej, niż w PRL, a nie gorzej. Absolutnie też nie wskazuje się, by na PRL się wzorować, lecz zwrócono uwagę, że jest gorzej, niż było.

Także w samym tekście dopuszczono się manipulacji. – Dawid Lewicki chwali przy tym PRL, bo według jego obliczeń zatrudniano wówczas 10 razy mniej pracowników administracji publicznej – kłamie redakcja, ponieważ stwierdzenie, że obecnie jest gorzej, nie oznacza, że wcześniej było dobrze.

Ale najwyraźniej w kieleckiej rozgłośni mają problem z podstawową semantyką.