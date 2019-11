Zwłoki kobiety przed wejściem do siedziby Polsatu

Metr od wejścia do siedziby telewizji Polsat leżały zwłoki kobiety. Ze wstępnych ustaleń Policji wynika, że kobieta upadła i w efekcie tego umarła.

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem przy ul. Ostrobramskiej. Policja i Straż Miejska przybyły na miejsce około godz. 21.

– Na miejscu doszło do nieszczęśliwego wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta przewróciła się i niefortunnie upadła po czym poniosła śmierć – powiedział „Super Expressowi” jeden z policjantów z Pragi-Południe.

– Wstępnie wykluczono, by do śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Z tego, co ustalono wynika, że doszło prawdopodobnie do nieszczęśliwego wypadku. Kobieta przewróciła się i niefortunnie upadła – powiedział „Faktowi” podkom. Piotr Świstak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Nie wiadomo, kim była kobieta. Denatka nie miała przy sobie żadnych dokumentów. Nie podano także, ile miała lat.

