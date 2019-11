A jednak, Szymon Hołownia rezygnuje! Czy wszystko jest już jasne?

Szymon Hołownia podjął bardzo ważną decyzję. Otóż celebryta postanowił odejść z programu „Mam talent!”, który prowadził od 12 lat wspólnie z Marcinem Prokopem. Czyżby chodziło o jego prezydenckie ambicje?

– Odchodzę z Mam Talent TVN, bo dałem temu programowi wszystko, co mogłem dać, a gdy coś się kończy, coś się zaczyna. Milionom z Was, którzy oglądaliście nas przez te lata (bo to za każdym razem były miliony) – dziękuję. I NA PEWNO się NIE rozstajemy! – napisał Hołownia na swoim profilu na Facebooku.

Z pewnością decyzja ta może być zaskakująca dla jego fanów, jak również dla stacji TVN. Być może ma to związek ze startem w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Decyzja ta spotkała się z różnym przyjęciem ze strony internautów. Niektórzy bowiem stwierdzili, że kandydatowi na prezydenta nie przystoi występowanie w programie typu talent show. Z kolei inni uważają, że wraz z Prokopem Hołownia tworzył idealny duet konferansjerów.

– Pewne etapy warto kończyć, gdy czuje się, że będzie się za nimi tęsknić, a nie wtedy, gdy ma się ich serdecznie dość – napisała jedna z internautek.