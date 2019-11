Czy Stonoga wróci za kratki? Miał ujawnić dane policjanta, który zabił młodego mężczyznę w Koninie. „Będziemy reagować”

Zbigniew Stonoga miał ujawnić dane policjanta, który zabił 21-letniego Adama C. Policja w odpowiedzi na te doniesienia zapewniła, że „będzie reagować”. Ojciec ofiary zaś żąda najwyższej kary dla zabójcy.

– Żyjemy w strachu. Pojawiły się groźby pozbawienia życia – mówią członkowie rodziny policjanta, Sławomira L. To on jest funkcjonariuszem, który zabił Adama C. Ojciec mężczyzny żąda najwyższej kary.

– Analizujemy wpisy pojawiające się w internecie. Jeśli prawo zostanie złamane, będziemy reagować. Nie będzie akceptacji dla gróźb czy nakłaniania do popełnienia przestępstwa na szkodę tego policjanta i jego bliskich – powiedział portalowi poznańskiej „Gazety Wyborczej” rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

– Dane policjanta – oraz drugiego, który interweniował razem ze Sławomirem L. – miały zostać ujawnione w sieci przez Zbigniewa Stonogę – podaje portal. Stonoga przemawiał na pogrzebie Adama C. – To jest pogrzeb relacji państwo – obywatel – powiedział biznesmen.

Ojciec tragicznie zmarłego 21-latka uważa, że na jego synu wykonano „egzekucję”. – Chce, by funkcjonariusz odpowiadał za zabójstwo i dostał najwyższą możliwą karę – podaje „Fakt”.

Źródło: wp.pl